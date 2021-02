Olympia: NRW will nicht aufgeben

Landesregierung: " Gespräche fortsetzen "

Doch so schnell will die Landesregierung offenbar nicht aufgeben. NRW habe sich " auf den Weg gemacht", die Voraussetzungen für Olympische und Paralympische Spiele zu schaffen, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei auf Nachfrage m Donnerstag, und sprach weiter von einer " großen Chance" für die Metropolregion Rhein-Ruhr. " Dazu setzen die Landesregierung, die Stadtoberhäupter der am Konzept beteiligten Kommunen und die Initiative Rhein Ruhr City an diesem Freitag ihr Gespräch zum Bewerbungsprozess fort".

Ministerpräsident Laschet hat für Freitag zu diesem Gespräch mit den für die Bewerbung vorgesehenen Städten geladen. Zahlreiche Kommunen im Ruhrgebiet hatten sich von der Gastgeberrolle bei den Olympischen Sommerspielen viel versprochen. Allein das "Olympische Dorf" würde rund 15.000 Sportler beherbergen. Die Stadt Essen hatte bereits Pläne, wie das Dorf aussehen könnte.