Offene Ganztagsschule soll besser werden

" Auf den Ganztag sollen sich Familien verlassen können ." Zumindest die Richtung steht für die neue Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) fest. Ein Ziel dabei sei mehr Flexibilität. Kinder sollen nicht gezwungen sein, jeden Tag bis zu einer bestimmten Uhrzeit zu bleiben.

Profitieren würden Kinder, die regelmäßig zum Sport oder in den Musikunterricht gehen und dafür an manchen Tagen die OGS früher verlassen müssen. Sie sollen das tun können ohne das Risiko, dadurch den Platz in der OGS zu verlieren, sagte die Ministerin am Dienstag (19.12.2017) in Düsseldorf.