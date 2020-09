NRW will mehr Öko-Landbau - für lau

20 Prozent bis 2030

Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser will den Öko-Landbau deutlich ausbauen. Bis 2030 sollen 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche dafür genutzt werden. Das kündigte die CDU -Ministerin am Dienstag in Düsseldorf an. Zum Vergleich: Im Moment liegt der Anteil noch bei sechs Prozent. Heinen-Esser räumte ein, dass es noch " ordentlichen Spielraum " nach oben gebe.

Um die Ziele zu erreichen, will NRW im kommenden Jahr sogenannte Öko-Modellregionen einrichten. Diese gibt es bereits in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen und sollen nun auch in NRW eingeführt werden. Die Idee dahinter ist, dass in einer solchen Region alles zum Thema Öko-Landbau gebündelt wird - für Landwirte, Vermarkter und Verbraucher.

Beratung statt mehr Geld

Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser

In einem ersten Schritt will Heinen-Esser drei Modellregionen einrichten. Einzelne Kreise in NRW könnten sich dafür bewerben. Jede Region bekomme dann vom Land einen Berater finanziert, der sich vor Ort um die Koordinierung kümmere. Zu den Aufgaben werde zum Beispiel gehören, dass die zahlreichen Förderprogramme bestmöglich genutzt werden.

Zusätzliches Geld soll es aber nicht geben. " Wir haben genug Geld im Bereich Öko-Landwirtschaft zur Verfügung. Es geht darum, dass wir dieses Geld in die Fläche bringe n", sagte Heinen-Esser. Darum würden sich die Berater kümmern. Bevor es im kommenden Jahr mit den Modellregionen los gehen soll, müssen diese aber noch von der EU zertifiziert werden.

Stand: 22.09.2020, 12:39