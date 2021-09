Leverkusenerin als erste Trans-Frau im Bundestag

735 Abgeordnete - nach dieser Wahl ist der Bundestag so groß wie noch nie. Gleichzeitig war er aber auch noch nie so bunt. Unter den vielen neuen Gesichtern sind etwa Muhanad Al-Halak von der FDP mit Wurzeln im Irak, oder SPD-Frau Jasmina Hostert mit Wurzeln in Bosnien-Herzigowina. Eine absolute Premiere aber sind Tessa Ganserer und Nyke Slawik. Mit den beiden Grünen sind erstmals auch Trans-Frauen in den Bundestag eingezogen.

Die 27-Jährige Nyke Slawik stammt aus Leverkusen und wurde von dort aus über den Listenplatz 11 gewählt. Mit 13,3 Prozent lag sie deutlich hinter ihrem lokalen Konkurrenten, dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und auch der CDU-Kandidatin Serap Güler im selben Wahlkreis.

Auf Twitter jubilierte Slawik am Montag. Sie habe Glückwünsche aus der ganzen Welt bekommen. "Ich hoffe", schrieb sie, "dass wir heute ein neues Kapitel der Selbstbestimmung in der Politik aufschlagen und die jahrelange Bevormundung queerer Menschen beenden können". WDR Cosmo konnte am Mittwoch mit Nyke Slawik sprechen.

WDR: Direkt nach der Wahl sind Sie mit dem ICE von Leverkusen nach Berlin gefahren. Und haben am Eingang des Reichstagsgebäudes gesagt: Hallo, ich gehöre hier jetzt rein. Als eine der ersten beiden Transfrauen im Bundestag jemals.

Nyke Slawik: Ich bin immer noch total glücklich, dass es geklappt hat mit der Wahl - sehr überwältigt auch davon, welches Echo meine Wahl ausgelöst hat. Ich habe sehr viele Zuschriften von Leuten bekommen, die selber Trans sind und sich so darüber freuen. Wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, wo Trans-Personen krasse Diskriminierungserfahrungen machen. Am Arbeitsplatz, in der Schule, von Mobbing bis Jobverlust.