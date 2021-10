Neuer Bundestag deutlich diverser - Nyke Slawik: "große Aufbruchstimmung"

WDR: Am Tag nach Ihrer Wahl in den Bundestag twitterten Sie: "Ich hoffe, dass wir heute ein neues Kapitel der Selbstbestimmung in der Politik aufschlagen und die jahrelange Bevormundung queerer Menschen beenden können." Wo wollen Sie demnächst konkret angreifen?

Slawik: Beim Thema Gleichberechtigung von vielen LGBTIQ Menschen halten wir uns in Deutschland immer für sehr fortschrittlich. Wenn wir uns aber unsere Gesetze anschauen, wird klar, dass wir das gar nicht sind. Vieles wurde in den letzten Jahren von Verfassungsgerichten entschieden – wenn überhaupt.

Jetzt müssen wirklich die Gesetze verbessert werden: Das Abstammungsrecht, das auch andere Familienformen zulässt, das diskriminierende Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer, aber auch Transpersonen. Das in vielen Teilen verfassungswidrige Transsexuellengesetz, das in Deutschland Transpersonen vom Gesetz her immer noch als psychisch krank behandelt. Das sind natürlich unhaltbare Zustände, gegen die ich für die Community angetreten bin.

Wenn ich mir das Sondierungspapier ansehe, bin ich da aber sehr positiv gestimmt, dass wir im gesellschaftlichen Bereich geradezu eine Revolution der Modernisierung erleben werden.