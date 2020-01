Eine offene Verbindung zum Himmel, Grünanlagen und ein "Wühlgarten": Der Schweinestall der Zukunft verspricht rosigere Zeiten für die Masttierhaltung. Zwei Quadratmeter Platz pro Tier - doppelt so viel wie bisher üblich - beheizte Liegebetten und separate " Abkotbereiche " sind geplant. Mitte 2020 soll der erste Prototyp am Standort Haus Düsse bei Bad Sassendorf fertig sein. Die Pläne inklusive Anschauungsmodell stellte Heinrich Bottermann, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, am Mittwoch (29.01.2020) vor.

Datenbank Infos aus Mastbetrieben

Parallel zu den modernisierten Ställen soll eine Tiergesundheitsdatenbank vorhandene Daten aus amtlichen Kontrollen, Schlachtbefunden und Arzneimittelanwendung bündeln. Beispielsweise, um auf ausbrechende Seuchen schneller reagieren zu können.