Pinkwart will 2G-Pflicht für Geschäfte in NRW anpassen

Geht es nach NRW -Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ), dann könnte diese gerade erst eingeführte Sonderbehandlung von Teilen des Einzelhandels schon bald wieder Geschichte sein. "Das kann man für eine kurze Zeit machen" , betonte Pinkwart am Montag gegenüber dem WDR . "Es ist sicherlich auch notwendig gewesen, hier eine Sonderregelung zu fahren. Aber wenn sie sehr lange andauert, dann leidet die eine Branche ganz besonders." Die Politik müsse alles tun, die Regelungen immer wieder neu auszubalancieren, so Pinkwart.

Wüst will "Rückkehr zur Normalität"

NRW-Ministerpräsident Wüst (r.)

NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) will an den 2G -Regelungen im Einzelhandel zwar vorerst festhalten - schließlich hatte er sie als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz auch mit beschlossen. Letzte Woche erklärte er im Landtag aber auch: "Die Menschen in unserem Land brauchen Perspektiven für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität." Viele Unternehmer, Selbstständige und Arbeitnehmer kämpften um ihre Existenz, besonders auch der Einzelhandel. Und der hat kürzlich den Druck auf die Landesregierung noch einmal erhöht.

Einzelhandel schlägt FFP2-Pflicht vor

In einem Schreiben an Wüst, Pinkwart und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) fordert der Einzelhandelsverband HDE eine Korrektur der Corona-Maßnahmen. In NRW werde "weiterhin symbolhaft an einem nicht unmittelbar wirksamen Instrument festgehalten" , kritisieren NRW -Verbandspräsident Michael Radau und Hauptgeschäftsführer Peter Achten in dem Brief. Die 2G -Zugangsbeschränkung trage "zur Existenzvernichtung zahlreicher Betriebe" bei.

Im Gegenzug zur Abschaffung der 2G -Zugangskontrollen wäre der Verband auch zu Zugeständnissen bereit: "Wir können uns vorstellen, die an Kunden gerichtete Empfehlung zum Tragen einer FFP2 -Maske in eine Verpflichtung umzuwandeln" , teilte der Verband dem WDR mit.

Bürgerinnen und Bürger weiterhin vorsichtig