Maskenpflicht im Unterricht: Regierung plant neue Verschärfungen in NRW

Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte am Montag: "Meine oberste Priorität ist und bleibt es, die Schulen offenzuhalten und den Präsenzunterricht zu sichern" . Sie werde dem Kabinett die Rückkehr zur Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schulen empfehlen. Dadurch würden sich Schülerinnen und Schüler "sicherer fühlen" . Die Schulen in NRW seien "nach wie vor keine Infektionstreiber" .

Gebauer: Maskenpflicht soll kommen, frühere Ferien nicht

In der vergangenen Woche waren 41.798 Schüler und Schüler in NRW infiziert oder in Quarantäne, 10.000 mehr als in der Woche zuvor. Vorgezogene Weihnachtsferien hatte Gebauer am Freitag ausgeschlossen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty sagte am Montag, dass das "Tempo der vierten Welle einfach zu hoch" sei. Deshalb müsse man nun "deutlich stärker auf die Bremse treten, als uns lieb ist" . Kutschaty warnte vor "düsteren Prognosen" und mehr als 100.000 Neuinfektionen am Tag und bis zu 50.000 weiteren Todesopfern in Deutschland bis zum Frühjahr. Davor hätten Expertinnen gewarnt, falls keine Einschränkungen kommen würden.

Kutschaty fordert Impfpflicht und will Bars für alle schließen

Kutschaty forderte, Bars, Clubs und Diskotheken für alle Menschen zu schließen. Ungeimpfte Personen sollten ihre Kontakte einschränken - Kutschaty nannte hier eine mögliche Vorgabe, dass sich nur noch bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen.

Weiterhin forderte der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl eine Wiedereinführung der Maskenpflicht an Schulen, eine Wiedereröffnung der Impfzentren in NRW und eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Man sei in der schwierigsten Phase der gesamten Pandemie.

Stand: 29.11.2021, 13:02