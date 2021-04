Protest in Bonn gegen neues Versammlungsgesetz

Rund 400 Menschen haben am Samstag in Bonn gegen ein neues Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen protestiert. Die Landesregierung in Düsseldorf plant eine Verschärfung des bestehenden Gesetzes.

Mit dem neuen Gesetz soll die Polizei mehr Möglichkeiten bekommen, gegen Demonstranten vorzugehen.