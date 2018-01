NRW Trend: Mehrheit für Braunkohle-Ausstieg

Zwei von drei Nordrhein-Westfalen (64 Prozent) plädieren für einen früheren Austieg aus der Braunkohle. Noch vor 2045, dem Jahr bis zu dem in NRW die Betriebsgenehmigung für den Tagebau noch läuft. Knapp ein Drittel der Befragten (31 Prozent) dagegen will an diesem Ausstiegsdatum festhalten. Das ist das Ergebnis des NRW Trends, den Infratest dimap im Auftrag des WDR -Magazins WESTPOL in dieser Woche erhoben hat. 77 Prozent der Befürworter eines früheren Braunkohleausstieg würden dafür auch höhere Energiekosten in Kauf nehmen.

Unzufriedenheit mit Landesregierung nimmt zu

Ein halbes Jahr nach Antritt der neuen schwarz-gelben Landesregierung sind nur 43 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit der Koalition zufrieden. 49 Prozent sind dagegen unzufrieden. Damit steigt die Unzufriedenheit mit der Landesregierung um 15 Prozentpunkte im Vergleich zur vergangenen Umfrage im September 2017.