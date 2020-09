NRW startet Opferschutzportal

Als in der Corona-Pandemie das öffentliche Leben zeitweise heruntergefahren wurde, äußerten Fachleute große Sorgen vor einer Zunahme häuslicher Gewalt. Weil es schwer war, die tatsächliche Dimension zu erfassen, gibt es bisher keine genauen Daten, über tatsächliche Fälle.

Betroffene wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen. Ministerin Ina Scharrenbach (CDU), in NRW zuständig für Frauen und Gleichstellung, hat deshalb ein landesweites Opferschutzportal vorgestellt. Es soll für jede Person in NRW die lokalen Angebote zeigen.