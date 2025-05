NRW-SPD kritisiert Parteiführung und Regierungsbilanz

Auch an anderer Stelle wird Klingbeil kritisiert. Der Parteichef hatte nach dem Wahlerfolg 2021 gesagt, er wolle ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" . Die Aussage sei "aus heutiger Sicht realitätsfern" , heißt es im Leitantrag. 2021 sei weniger ein SPD-Wahlsieg, sondern "mehr eine Niederlage der anderen" gewesen. Ex-NRW-Ministerpräsident Laschet ( CDU ) hatte damals als Kanzlerkandidat die Bundestagswahl verloren.

Lage der Menschen "nicht ausreichend verbessert"

Der Leitantrag enthält viel Selbstkritik: "Seit 1998 regieren wir auf Bundesebene - mit einer Ausnahme - durchgehend mit oder führen Regierungen an. So wenig Sinn es macht, unser Regierungshandeln der letzten 25 Jahre mit einer blinden Fundamentalkritik zu überziehen, so sehr müssen wir anerkennen, dass sich die Lage für die Menschen, die besonders auf eine starke Sozialdemokratie angewiesen sind, in zentralen Politikfeldern nicht ausreichend verbessert hat."