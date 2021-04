Streit um SPD-Landesliste für Bundestagswahl

Wenige Monate vor der Bundestagswahl stehen viele Direktkandidaten in den Wahlkreisen schon fest. Am Samstag will die NRW - SPD nun auch ihre Kandidaten für die Landesliste aufstellen. Darauf stehen die Kandidaten, die über den Zweitstimmenanteil der Partei in den Bundestag einziehen werden - oder eben auch nicht.

Denn je nachdem, wie hoch der Zweitstimmenanteil für die SPD ausfällt, ziehen neben den direkt gewählten Wahlkreiskandidaten nur diejenigen in den Bundestag ein, die entsprechend weit oben auf der Landesliste stehen. Wer dort steht, hat gute Chancen, die nächsten vier Jahre in Berlin zu verbringen. Entsprechend begehrt - oder besser: umkämpft - sind die vorderen Plätze. So auch bei der NRW - SPD .

Wer steht wo auf der Liste?