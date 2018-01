NRW-SPD: Überzeugungsarbeit für die Groko

Die nordrhein-westfälische SPD -Führung bereitet am Samstag (13.01.2018) ihren Dialog mit der Parteibasis über die Sondierungsergebnisse mit der Union vor. In Duisburg treffen sich dazu die Vorstände der Landespartei und der Landtagsfraktion mit den Unterbezirkschefs.

Am 21. Januar 2018 soll ein Bundesparteitag in Bonn entscheiden, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU eintritt. Der SPD-Bundesvorstand hatte sich nach Abschluss der Sondierungsgespräche mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen.

SPD -Landesparteichef Michael Groschek zeigte sich ebenfalls überzeugt von den Sondierungsergebnissen. Man sei deshalb aber kein " Nickverein ", betonte Groschek im WDR am Freitagabend (12.01.2018). " Wir werden uns nicht klein machen ."

"Keine Rentenkürzungen"

Mehr Gerechtigkeit müsse die Zielsetzung sein. Groschek verwies unter anderem darauf, dass es keine Rentenkürzungen geben werde. Zudem nannte er die geplante Gebührenfreiheit von Kitas und das Recht auf Ganztag.

NRW - SPD galt bislang als besonders kritische Gegnerin einer Neuauflage der Groko.

Jusos fürchten "Todesstoß"