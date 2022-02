Laumann: Karneval in Schutzzonen, Shoppen wird leichter

Gute Nachrichten für Einzelhändler - und auch für Karnevalsfreunde: Schon ab Mittwoch können in den Geschäften die aufwändigen 2G -Kontrollen am Eingang wegfallen. Zwar bleibt die 2G -Regel für "Non-food"-Geschäfte bestehen - es reichen aber stichprobenartige Kundenkontrollen zwischendurch im Geschäft. Und: Der Karneval kann stattfinden - allerdings eingeschränkt und mit besonderen Regeln. Das gab NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Dienstag in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt.

Auch beim Schulsport gibt es eine Lockerung: 16- bis 18-jährige Ungeimpfte dürfen wieder am Sport teilnehmen. Weil sie regelmäßig getestet werden, gelten sie als Geimpften gleichgestellt. Das seien nur " erste Anpassungen ", betonte Laumann, die noch nicht als " wesentliche Lockerungen" zu verstehen seien. Denn die Infektionszahlen steigen weiter, bisher sei " keine Trendwende in Sicht" .

Karneval in Brauchtumszonen

Zum Karneval sind die Regeln etwas komplizierter. Die Kommunen bekommen " Instrumente " vom Land, mit denen sie ihr Partyvolk nach eigenem Ermessen verwalten können. Umzüge oder Bühnenveranstaltungen seien nicht erlaubt, geplant seien dagegen " räumlich abgegrenzte Brauchtumszonen" innerhalb der Städte, so Laumann.