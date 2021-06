Wie es in der Schule nach dem Sommer weitergehen soll

Politik bereitet Präsenzunterricht fürs neue Schuljahr vor

Mütter wie Silvia Schwick erwarten von Schulen aber nicht nur Verwaltungsaufgaben, sondern guten Unterricht. Nach so vielen Monaten im Homeschooling müsste viel Unterrichtsstoff nachgeholt werden. Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) strebt deshalb nach den Ferien Präsenzunterricht an. Wie der konkret aussehen wird, kann und will sie noch nicht sagen. Alles sei nach wie vor abhängig von den Corona-Inzidenzzahlen. Und da müsse man die Sommerferien abwarten.

Schulen erwarten rechtzeitig klare Vorgaben

Natürlich gibt es viele Unsicherheiten in der Pandemie, das weiß auch Dorothee Kleinherbers-Boden. Sie leitet die Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule in Wuppertal und erwartet neben der organisatorischen Vorbereitung des neuen Schuljahres vor allem eine neue Definition des Bildungsbegriffs. "Die Stofffülle, die wir in den Lehrplänen haben, muss reduziert werden “, so die Schulleiterin. Dafür könnte man die Ferien nutzen. Doch Schulministerin Gebauer sieht dazu bisher keinen Anlass.

Allerdings will sie dem kommenden Abiturjahrgang, ähnlich schon wie in diesem Jahr, entgegenkommen. Beim Zentralabitur 2021 hatte es mehr Auswahl bei den Aufgaben gegeben. Schülerinnen wie Patricia Rohleder, die im kommenden Jahr an der Wuppertaler Gesamtschule ihr Abi machen will, hofft, " dass uns mehr Zeit gegeben wird beim Schreiben der Prüfungen und das wir ohne Masken schreiben können. "

Während NRW das alles noch überlegt, haben Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen inzwischen die Maskenpflicht an Schulen bei sehr niedrigen Inzidenzzahlen aufgehoben.