Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sollen künftig in NRW kostenlos Busse und Bahnen nutzen können. Das zumindest fordert die SPD -Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Einen entsprechenden Antrag "Klimaschutz und Verkehrswende" will sie Donnerstag (27.06.2019) in den Landtag einbringen. "Lasst uns bei Kindern und Jugendlichen ein deutliches Signal setzen" , betonte Jochen Ott, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, am Montag (24.06.2019). Wer sonntags rede und von Verkehrswende spreche, müsse montags handeln, so Ott.

200 Millionen Mehrkosten fürs Land