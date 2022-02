NRW schafft Pooltests an Grundschulen ab

An den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen wird zum Monatsende gelockert: Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erklärte am Mittwochmorgen in Düsseldorf, dass die PCR-Pool-Tests an den Grundschulen zum 28. Februar abgeschafft werden sollen.

Ab Ende Februar sollen Grundschülerinnen und Grundschüler nur noch zu Hause ihren Test mit den Eltern machen - das allerdings drei Mal pro Woche. Förderschulen sollen das Verfahren mit PCR-Pool-Test vorerst behalten.

