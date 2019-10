Gemischte Gefühle in NRW-Politik nach Thüringen-Wahl

CDU: Kein Kommentar

Bei der CDU in NRW hielt man sich zunächst bedeckt. Ministerpräsident Armin Laschet wollte sich auf Medienanfragen am Montag nicht zum miserablen Wahlergebnis seiner Partei von 21,8 Prozent äußern. 11,7 Prozent der Wähler hat die CDU in Thüringen verloren.

Eine der wenigen Reaktionen kam noch am Sonntag vom früheren CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz: Die CDU könne dieses Wahlergebnis " nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen" , twitterte der Sauerländer. Wenn es zwischen CDU, SPD, FDP und den Grünen " keine wahrnehmbaren Unterschiede mehr gibt, weichen die Wähler aus – nach links und nach rechts" .

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Hoffnung für die FDP

Für die FDP in NRW ist der Wahlausgang in Thüringen durchaus ein Hoffnungsschimmer: Man freue sich, dass es den Parteikollegen gelungen ist, nach zehn Jahren wieder in ein ostdeutsches Parlament einzuziehen, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende in NRW, Christof Rasche. Den Rechtspopulisten müsse man nun " gutes Regierungshandeln " entgegensetzen. In NRW arbeite die Koalition aus CDU und FDP " täglich " daran.

AfD: "Schlag ins Gesicht"