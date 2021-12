Die Bilder des Jahres: NRW Pressefotos 2021 ausgezeichnet

Der Nachwuchspreis wurde in diesem Jahr vom Publikum bestimmt. Es entschied sich für "Zahnarztbesuch in Corona-Zeiten" von Leon Kügeler, der die Szene für Reuters in Oberhausen einfing. Die Jury meint dazu: "Die Schutzausrüstung bei dem fotografierten Zahnarztbesuch erinnert eher an einen Katastrophenfilm als an eine Arztpraxis. Aber vielleicht konnten wir alle uns vor Beginn der Pandemie nicht vorstellen, dass FFP2- und OP-Masken einmal selbstverständliche Kleidungsstücke in der Öffentlichkeit werden. Die Jury ist der Meinung, dass der Fotograf damit ein aktuelles gesellschaftliches Thema treffend umgesetzt hat."