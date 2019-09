Insgesamt 20.000 Smartphones der Marke Apple iPhone 8 sollen bis zum Frühjahr 2020 an die Polizei in NRW ausgeliefert werden. "Jeder operativ tätige Polizist hat dann Zugang zu einem Smartphone" , betonte Innenminister Herbert Reul ( CDU ) bei der Übergabe der ersten Charge in der Kulisse der Polizei-Übungshalle.

Start mit drei Programmen

Zunächst stehen den Beamten auf den Geräten drei Programme zur Verfügung:

Polizei messenger , in dem unter anderem Bilder, Videos, Sprachnachrichten oder Standortdaten übermittelt werden können - ähnlich wie bei bekannten Apps auch als Gruppennachricht.

, in dem unter anderem Bilder, Videos, Sprachnachrichten oder Standortdaten übermittelt werden können - ähnlich wie bei bekannten auch als Gruppennachricht. Auskunftsapp , die direkt auf den polizeilichen Datenbestand zugreift - und damit Ausweisdaten oder Kfz -Halterdaten in Echtzeit liefern kann.

, die direkt auf den polizeilichen Datenbestand zugreift - und damit Ausweisdaten oder -Halterdaten in Echtzeit liefern kann. Scan funktion zum Scannen von Ausweisen, Führerscheinen oder Kfz -Kennzeichen (und automatischer Übertragung in die Auskunftsapp).

Außerdem werden auf den Geräten Apps für E -Mail oder die Warnapp NINA installiert.

Reul sieht "gigantische Möglichkeiten"

Im weiteren Ausbau soll ab 2020 mit den Geräten auch eine eine vollständige Aufnahme leichter Verkehrsunfälle oder auch die Identifizierung von Personen durch ihren Fingerabdruck möglich gemacht werden. "Die Möglichkeiten für die Polizeiarbeit sind gigantisch" , betonte Reul.

Sichere Datenübertragung

Innenminister Reul stellte die neuen Smartphones vor

Die Datenübertragung zwischen den Smartphones und den Servern im Vodafone-Netz ist nach Angaben der Polizei durchgängig verschlüsselt, die Speicherung der Daten findet ausschließlich auf speziell geschützten Servern der Polizei statt. "Tatsächlich sind wir nun die am besten ausgestattete Polizei in Deutschland" , so Reul.

Kosten von 13 Millionen Euro pro Jahr

Im ersten Jahr investiert das Land zehn Millionen Euro in das Projekt. In den Folgejahren werden jeweils 13 Millionen Euro für Betrieb und Wartung der Systeme fällig.