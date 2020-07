NRW-Polizei testet Taser im Pilotversuch

In einem Pilotprojekt sollen in den Polizeibehörden in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und im Rhein-Erft-Kreis die Taser-Distanzwaffe testen. Beginn der einjährigen Testphase ist im Januar 2021, bis zum Frühjahr 2022 soll eine Auswertung vorliegen.

NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte in Düsseldorf: "Wir müssen die Taser gründlich und in einem Langzeittest auf ihre Praxistauglichkeit hin prüfen. Erst danach können wir entscheiden, ob wir die Geräte flächendeckend für die NRW-Polizei einführen."

Zur Auswahl der Pilotbehörden

Reul sagte, die Auswahl der Pilotbehörden decke die ganze Bandbreite der Polizei im Land ab: "Von großen Behörden mit dementsprechend großen Einsätzen, über eine mittlere Behörde, die mit Fußball- und Claneinsätzen stark belastet ist, bis hin zum personalstärksten Landkreis ist alles dabei." So sei es wahrscheinlich, dass die Taser in unterschiedlichen Situationen getestet werden könnten.

Aktuell werden Taser in Nordrhein-Westfalen nur bei den Spezialeinheiten der Polizei, aber nicht im täglichen Streifendienst eingesetzt. Im Saarland, in Hessen und Rheinland-Pfalz werden die Taser bereits von der Polizei im Regelbetrieb genutzt. Weitere Bundesländer testen den Einsatz.

Die Funktionsweise der Taser