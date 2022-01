NRW-Landesregierung will Meldestellen für Rassismus und Queerfeindlichkeit

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will Meldestellen für rassistische Vorfälle sowie für Angriffe in Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität aufbauen. Unter anderem ist eine Meldestelle gegen antimuslimischen Rassismus geplant. In Iserlohn hatten in der Silvesternacht Unbekannte im muslimischen Teil des Hauptfriedhofs rund 30 Grabsteine umgeworfen und Dekorationen zerstört.

Bereits im Sommer 2021 hatte das Land eine Meldestelle für Antisemitismus eingerichtet. Nun sollen insgesamt fünf weitere Meldestellen entstehen. Und zwar für Hass gegen Sinti und Roma, anti-schwarzen und anti-asiatischen Rassismus, Queerfeindlichkeit sowie antimuslimischen Rassismus.