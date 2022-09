NRW-Linke stellt sich hinter Wagenknecht

Viele Mitglieder der Partei Die Linke sind aktuell der Verzweiflung nah. "Wir sind an einem absoluten Kipppunkt, es geht jetzt um alles" – so beschreibt ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Partei die aktuelle Lage. Dass sich das Wagenknecht-Lager vom Rest der Partei abspalte, sei mehr oder weniger klar, "die Frage ist nur wann" .

Partei-Prominente ausgetreten