NRW-Landtag einig: Reichskriegsflagge wird verboten

Bremen und Niedersachsen haben es bereits getan, der NRW -Landtag zog am Donnerstag nach, Bayern will auch bald folgen: Es geht um das Verbot der Reichskriegsflagge. Dass Handlungsbedarf besteht, wurde Ende August klar. Rechtsradikale Demonstrierende mit Reichskriegsflagge hatten versucht in das Berliner Reichstagsgebäuede, den Sitz des Bundestags, zu kommen.

Antrag fast aller Fraktionen

In einem gemeinsamen Antrag von CDU , SPD , FDP und Grünen heißt es: "Reichskriegsflaggen werden regelmäßig von rechtsextremen Parteien und Organisationen in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt und sind damit zu einem Identifikationssymbol dieser Gruppierungen geworden." Die Verwendung von Reichskriegsflaggen in der Öffentlichkeit stelle deshalb "eine nachhaltige Beeinträchtigung für ein friedliches und geordnetes Zusammenleben in unserem Land dar. Sie ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung."

Bislang können Gerichte das öffentliche Zeigen der Reichskriegsflagge dann verbieten, wenn eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung befürchtet wird.