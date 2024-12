Bewegende Momente 2024: NRW-Pressefotos des Jahres

Reich und berühmt werden die diesjährigen Preisträger wohl nicht, die am Dienstagabend im Landtag gekürt wurden. Aber darum geht es beim besten NRW-Pressefoto des Jahres auch nicht. Beworben haben sich in diesem Jahr 73 Fotografinnen und Fotografen mit insgesamt 268 Fotos. Darunter sind neun Bewerber um den Nachwuchspreis (bis 30 Jahre). Preisgelder in Höhe von 22.000 Euro wurden vergeben.

Der erste Platz

Lena und Ivan - Verabschiedung am Busbahnhof

Trennungsschmerz, Angst, Ungewissheit - Das NRW -Pressefoto des Jahres rückt mit viel Emotion den Krieg Russlands gegen die Ukraine in den Fokus: Für „ Lena und Ivan – Verabschiedung am Busbahnhof “ wird Fabian Ritter ausgezeichnet. Das Foto zeigt, wie sich zwei junge Menschen voneinander verabschieden.

Lena und Ivan haben sich nach langer Trennung gerade zum ersten Mal im ukrainischen Lviv wiedergesehen. Jetzt muss er im Kriegsgebiet bleiben. Sie fährt zurück nach Nordrhein-Westfalen. Fotograf Ritter hat die Aufnahme für den „Spiegel“ gemacht. Landtags-Präsident André Kuper, lobt: „ Das Siegerbild rührt uns an und rüttelt uns auf, für Frieden und Freiheit einzustehen, es sagt mehr als tausend Worte.“

Der zweite Platz

Ein Solinger Bürger kommt am Abend des 26.8.2024 mit seinem Hund zum Fronhof in Solingen, um der Opfer des Messeranschlags zu gedenken.

„Warum?“ fragt das Foto von Christopher Neundorf, das die Jury auf Platz Zwei gewählt hat. Der Fotograf beschreibt: „Ein Solinger Bürger kommt am Abend des 26. August mit seinem Hund zum Fronhof in Solingen, um der Opfer des Messeranschlags zu gedenken.“ Kniend, mit gefalteten Händen vor einem Meer von Kerzen.

Die Jury beeindruckt, wie sehr das Foto ( EPA Images) Anteilnahme, Beistand, Solidarität und eine tiefe Verletztheit ausdrücke. Mit seiner Aufnahme habe Christopher Neundorf für die Berichterstattung über dieses Ereignis eine andere Perspektive gefunden, um mit dem Geschehenen umzugehen: in Würde, in Stille, in Trauer, in Ehrfurcht.

Der dritte Platz

An unserer Mauer prallen sie ab.

7.000 Menschen bei Demo gegen die AfD : „An unserer Mauer prallen sie ab.“ – so der Titel des Fotos, für das Fotografin Kerstin Kokoska ausgezeichnet wurde. Für WAZ / NRZ entstand es in Essen, wo sich Tausende Menschen zu einer Kundgebung am Rüttenscheider Stern versammelt haben – unter dem Motto: „Gegen die AfD – Nie wieder ist jetzt“.

Die Jury beeindruckte dieses Bild durch seine Komposition: Die große Menge der Demonstrierenden, die ein Gesicht bekommt durch die Frau mit dem farbigen Plakat in der Bildmitte. Sie stehe exemplarisch für das Selbstbewusstsein der Mitte der Gesellschaft, für die Demokratie aufzustehen.

Der Nachwuchs-Preis

Großbrand bringt Einsatzkräfte an die Grenze

Erneut ist Daniel Schröder aus Warstein zum besten Nachwuchsfotografen in NRW gekürt worden. In den vergangenen Jahren waren seine Bilder immer unter den Top-Plätzen. Der 28-Jährige bekam die Auszeichnung diesmal für sein Foto „Großbrand bringt Einsatzkräfte an die Grenze“. Es bildet ab, wie ein Feuer in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni die traditionsreiche Romberg-Mühle in Möhnesee-Wippringsen zerstört. Erschienen ist das Bild im „Soester Anzeiger“.

Für die Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreis Soest war der Einsatz wegen der ständigen Gefahr einer Mehl-Explosion hoch gefährlich. Der Brand war nach fast vier Tagen gelöscht. Das Foto beeindruckte die Jury unter anderem, weil es einen Moment so berührend festhält, in dem die Feuerwehrleute inmitten ihrem Kampf gegen die Flammen erschöpft innehalten.