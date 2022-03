Kutschaty: Folgen von Sanktionen in Kauf nehmen

Die SPD in NRW hat sich voll hinter den Kurs der Bundesregierung angesichts des Kriegs in der Ukraine gestellt. NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty sprach am Dienstag von "Hilfsleistungen in allen Bereichen - gerade was humanitäre Hilfen angeht" . Auch weitere Sanktionen gegen Russland, die Folgen für die NRW-Wirtschaft haben könnten, unterstützte er: Man sei bereit, das "in Kauf zu nehmen" .