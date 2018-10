" Wir prüfen Wege, wie wir in den Justizvollzugsanstalten in NRW einen Prozess einleiten können, bei dem die Identität eines Häftlings in begründeten Zweifelsfällen erneut effektiv überprüft werden kann ", sagte der Minister am Mittwoch (10.10.2018) der "Rheinischen Post".

Anlass ist der Fall des Syrers Amed A., der in Kleve wochenlang unschuldig in Haft saß und nach einem Brand in seiner Zelle starb.