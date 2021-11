Der Haushaltsentwurf 2022 von Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) ist in mehrerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Werk: Mit Ausgaben in Höhe von rund 87,5 Milliarden Euro ist er der bisher umfangreichste NRW-Haushalt der Landesgeschichte.

3,4 Milliarden mehr will die Landesregierung ausgeben als noch 2021. Es ist der letzte Haushalt in dieser Legislaturperiode. Der erste Haushalt der schwarz-gelben Regierungskoalition, der von 2018, umfasste noch 74 Milliarden, also rund 13 Milliarden weniger.