NRW will London als Top-Justizstandort ablösen

NRW als wichtiger Gerichtsstandort für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten - diese Idee hat Justizminister Peter Biesenbach. Anlass ist der Austritt Großbritanniens aus der EU . Das Ziel sei, London den Rang als führenden Schauplatz für zivile Wirtschaftsverfahren abzulaufen, kündigte der CDU -Politiker am Mittwoch (28.03.2018) in Düsseldorf an.

Wirtschaftskammern für komplexe Verfahren

Um das zu erreichen, will der Minister an den Oberlandesgerichten in Köln, Düsseldorf und Hamm Wirtschaftskammern für hoch komplexe, große Verfahren einrichten. Auch an mehreren Landgerichten sollen Kompetenzzentren für Wirtschaftsfragen entstehen.