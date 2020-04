NRW zur Aufnahme hunderter Flüchtlinge bereit

Nach der Ankunft von 47 minderjährigen Flüchtlingen von den griechischen Inseln in Hannover (Niedersachsen) hat das Bundesland NRW am Samstag (18.04.2020) seine Bereitschaft zur Aufnahme mehrerer Hundert Flüchtlinge erklärt. " Nordrhein-Westfalen ist auf die Aufnahme auch mehrerer Hundert vorbereitet und steht als Aufnahmeland für die zweite Evakuierung bereit ", sagte Integrationsminister Joachim Stamp ( FDP ).

Flüchtlinge müssen in zweiwöchige Quarantäne

Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge müssen sich nun zunächst in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Danach sollen sie auf die Bundesländer verteilt werden. " Wir müssen jetzt weitermachen, um das Elend auf den griechischen Inseln so schnell wie möglich zu beenden ", so Stamp weiter.

