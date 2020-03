Laschet will Epidemie-Gesetz im Eilverfahren

Die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfs:

Grundlage: Das Gesetz soll bei einer " Epidemischen Lage von landesweiter Tragweite " greifen. Eine solche Lage könnte der Bundestag oder Landtag ausrufen.

Krankenhäuser: Das Gesundheitsministerium wäre dann befugt, Krankenhäuser zur Schaffung von Behandlungskapazitäten zu zwingen.

Medizinisches Material: Behörden wären berechtigt, " medizinisches, pflegerisches und sanitäres Material " bei Firmen sicherzustellen und zu einem normalen Preis abzukaufen. Auch nicht näher genannte "weitergehende Anordnungen " sind möglich, um "die angesichts der epidemischen Lage erforderliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen" .

Medizinisches Personal: Die Behörden könnten Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte verpflichten, mit gegen die Epidemie zu kämpfen. "Jede Person" mit einer abgeschlossenen medizinischen oder Pflegeausbildung könnte demnach künftig zum Dienst in Krankenhäusern verpflichtet werden.

Kommunen: Städte und Gemeinden dürften Beschlüsse im vereinfachten Verfahren fällen - zum Beispiel schriftlich.

Schulen und Unis: Das Schulministerium dürfte in diesem Jahr das Abschlussverfahren an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen aussetzen. Außerdem könnten einmalig das Sitzenbleiben abgeschafft und die Prüfungsregeln an Unis gelockert werden.

Verwaltung: Um Behördengänge zu vermeiden, soll es ermöglicht werden, Dokumente elektronisch einzureichen.

Laut DPA baut die Landesregierung darauf, dass der Landtag dem Gesetzentwurf schon am Mittwoch zustimmt. Die schwarz-gelbe Koalition hat im Parlament eine Mehrheit von einer Stimme.

Scharfe Kritik der Opposition

Bereits am Mittwoch werden SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty (l.) und Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Landtag über den Entwurf debattieren

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty zeigte sich am Montag (30.03.2020) verwundert, dass die Regierung jetzt einen solchen "verfassungswidrigen" Entwurf vorlege. "Das ist eines der drastischsten Gesetze, das mir in meiner juristischen und politischen Tätigkeit zu Gesicht gekommen ist. Das sind Eingriffe der Freiheit, etwa der Berufsfreiheit, die nicht zu rechtfertigen sind" , sagte Kutschaty. Die Schulministerin wolle sich zudem eine "Ermächtigung" verschaffen, um Prüfungen ausfallen zu lassen.