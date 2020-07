NRW mit durchwachsener Klimabilanz

NRW -Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) spart bei der Vorstellung der CO2 -Bilanz des Landes am Montag (13.07.2020) in Düsseldorf nicht mit Superlativen: NRW sei "auf dem absolut richtigen Weg" , die Prognosen der Zahlen für 2019 stellten " alles in den Schatten, was wir bisher erreicht haben" . Die Zahlen des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz ( Lanuv ) zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen lassen Pinkwart so ins Schwärmen geraten. Die für 2018 liegen nun endgültig vor, die für 2019 werden noch geschätzt. Für die Coronazeit liegen noch keine Zahlen vor.

Demnach wurden nach den vorläufigen Berechnungen 2019 insgesamt 227 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert, 1990 waren es noch 368 Millionen Tonnen. Das macht eine Reduzierung von 38 Prozent aus. Ziel übererfüllt, freut sich Pinkwart. Denn die gesetzliche Vorgabe in NRW sieht eine Reduzierung von 25 Prozent vor.

Klimazielchen erreicht

Im Vergleich zum Klimaziel des Bundes - 40 Prozent weniger Emissionen bis 2020 - hat NRW mit 25 Prozent jedoch nur ein Klimazielchen festgeschrieben, noch unter der alten rot-grünen Landesregierung. Diese 25-Prozent-Einsparung wurde übrigens bereits 2017 erreicht, die neue schwarz-gelbe Landesregierung hat das nie angepasst. Seit Jahren produziert dieses bescheidene Ziel Klima-Erfolgsmeldungen in NRW.