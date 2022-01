CDU nennt Wahlkampfthemen: Mit Klima und Wohnungsbau punkten

Stattdessen sind sie schon wieder mitten im Wahlkampf. Es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Politiker, die am Samstag vor die Presse traten.

Vier Stunden haben sie in Düsseldorf mit den Spitzen der NRW -CDU beraten, wie die Macht im Land auch über die Landtagswahl im Mai hinaus zu sichern ist. Wüst sagt: " Wir sind uns einig, dass der Erfolg der CDU in der Mitte liegt. Wir orientieren uns an den Themen und den Menschen in der Mitte. "

Konservativ oder jünger? Wohin führt Merz die CDU?

Wüst und Merz haben die krachende Niederlage im September vergangenen Jahres im Hinterkopf, als die CDU mit Armin Laschet an der Spitze das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl einfuhr. Beide verdanken ihr Amt aber auch genau dieser Pleite. Wüst folgte Laschet als Ministerpräsident, weil der sich festgelegt hatte, nach der Wahl auf jeden Fall in Berlin zu bleiben. Merz folgte Laschet, weil der auch als CDU-Vorsitzender nicht mehr haltbar war.