Landesregierung uneinig zur Frage 2G oder 3G

2G oder 3G - es ist nur ein Buchstabe, der aber darüber entscheidet, wer Zugang zum gesellschaftlichen Leben hat. Nur Geimpfte und Genesene? Oder auch Getestete? Und es ist eine Frage, die an Grundsätzliches rührt: Wie stark will der Staat zur Eindämmung der Pandemie die Freiheitsrechte des Einzelnen beschneiden. Die FDP hat in der Pandemie stets versucht, sich als Wahrerin der Freiheitsrechte zu profilieren.

Da ist es nicht verwunderlich, dass sich der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Landtag, Henning Höne, in dieser Frage am Mittwoch klar positioniert hat. Für ihn kommt eine 2G-Regelung einer Impfpflicht auf Umwegen gleich. Zugespitzt formuliert er auf Twitter: " Wer eine Impfpflicht will, soll es auch so sagen " und ergänzt: "Ich bin für eine flächendeckende 3G-Regelung in Innenräumen ... kostenlose Tests, Booster-Impfungen..."

Wüst will über 2G im Freizeitbereich reden

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hingegen sagte am Mittwoch im Deutschlandfunk: " 2G scheint ein probates Mittel zu sein, darüber müssen wir reden. " Und am Vortag hatte er in Düsseldorf angekündigt, 2G auch im Freizeitbereich prüfen zu wollen. Er zeigte sich offen für eine weitere Einschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe für Ungeimpfte. Das Thema 2G möchte er darum auch in der Ministerpräsidenten-Konferenz mit den Vertretern von Bund und Ländern besprechen.

Im WDR-Interview mit der "Aktuellen Stunde" erklärte Wüst am Mittwochabend, man erreiche allerdings auch mit "überzeugen und werben" noch Menschen. Die Debatte um die Maßnahmen in der vierten Welle könne auch helfen. "Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit dazu führt, dass sich die Menschen, die sich bisher keinen Ruck geben konnten, jetzt einen Ruck geben" , sagte Wüst.