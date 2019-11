Als Konsequenz aus dem schweren Missbrauchsfall im lippischen Lügde und dem damit bekannt gewordenen Versagen von Jugendämtern will der NRW-Landtag eine Kinderschutzkommission einrichten. Darauf haben sich die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen am Dienstag (5.11.2019) in einem gemeinsamen Antrag verständigt. Der Antrag soll in der kommenden Woche mit einer breiten Mehrheit vom Plenum beschlossen werden.

Neues und dauerhaftes Gremium

Das 13-köpfige Gremium wird dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend untergeordnet. Es wird mit Landtagsmitgliedern besetzt und erhält alle Befugnisse eines Landtagsausschusses: Das heißt, es kann Gutachten beauftragen, Experten anhören und Berichte von Behörden anfordern.

Ziel ist es, alle Belange des Schutzes von Kindern vor Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung sowie die Durchsetzung der Kinderrechte mit parlamentarischen Mitteln zu unterstützen. Die Kinderschutzkommission soll dauerhaft und nicht nur in der laufenden Legislaturperiode arbeiten. Einmal jährlich wird sie einen Bericht zur Lage der Kinderrechte in NRW veröffentlichen.

Einzelfälle wird das Gremium allerdings nicht behandeln. Dafür bleibt, wie bisher, der Petitionsausschuss des Landtags zuständig.