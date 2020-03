Coronakrise: NRW Bank erleichtert Überbrückungskredite

Seit Tagen laufen die Telefone bei der Beratungshotline der NRW Bank heiß. Alleine am gestrigen Montag seien 350 Anrufe eingegangen, sagte Vorstandsmitglied Gabriela Pantring am Dienstag (17.03.2020). Eigentlich ging es um die Vorstellung der Jahresbilanz der Förderbank - doch ihre Rolle in der Coronakrise scheint derzeit wichtiger.

Kleine und große Unternehmen sollen jetzt möglichst schnell über ihre Hausbank einen NRW-Bank-Kredit bekommen, um Liquiditätsengpässe oder drohende Insolvenz zu vermeiden. Dafür hat die NRW Bank zum einen ihre Bedingungen für die Hausbanken attraktiver gemacht: Statt 50 Prozent des Haftungsrisikos müsse diese nun nur noch 20 Prozent übernehmen. Das gelte " ab dem ersten Euro ", so Pantring.