Allerdings wird es beim zweiten Vorsitzenden schon schwieriger. Parteichef Lucassen hält Tino Chrupalla aus Sachsen für einen geeigneten Kandidaten. Das sagte er in einem WDR -Interview. Zurückhaltender ist man in der Landtagsfraktion. Deren Chef Markus Wagner sagt, dass Chruppall zwar " ein gewisses Anrecht hat, die erfolgreichen Ostverbände der AfD an dieser herausragenden Stelle zu vertreten ", aber er sagt auch, dass viel von den Reden abhängen werde.

Keinen Favoriten für zweiten Bundeschef