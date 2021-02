NRW-AfD: Eine Mail mit Mehrfachspaltung

Man könnte also meinen, beide - Scheer wie Lucassen - brauchen einander, um den ultrarechten Parteirand von wichtigen Posten in NRW fernzuhalten. Doch Parteichef Lucassen hat am letzten Sonntag mit Scheer gebrochen, zwei Stunden, nachdem der NRW-Trend die AfD im Land nur noch bei sechs Prozent der Stimmen sieht. Die Wege müssten sich trennen, heißt es am Ende. " Weder ich noch andere schulden Deiner Vorstellung von einer Partei als fragwürdigem Geschäftsmodell Gefolgschaft ", schreibt Lucassen zum Ende der Mail.