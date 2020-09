Reform der gerade reformierten Landesbauordnung

Die Landesregierung will das Bauen leichter machen in NRW. Dazu plant Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) eine Novelle der Landesbauordnung. Die Vorschriften für den Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnungen sollen entschärft werden. Damit könnte mehr Wohnraum entstehen – vor allem in eng bebauten Städten, hofft die Ministerin.

"Erfahrungen aus der Praxis"

Erst im vergangenen Jahr hatte die schwarz-gelbe Landesregierung die Landesbauordnung von Grund auf reformiert. Mit der nun sehr kurz darauffolgenden Novelle will Scharrenbach „die Regeln anpassen an die Erfahrungen aus der bisherigen Praxis“.

Beim Dachausbau oder der Aufstockung habe es oft das Problem gegeben, dass mit dem zusätzlichen Wohnraum auch zusätzliche Vorschriften für das ganze Gebäude verbunden waren, sagt Scharrenbach. Zum Beispiel beim Brandschutz. Das habe viele Hausbesitzer vom Ausbau abgehalten. Diese Hürde soll deshalb gesenkt werden. Der Zubau einzelner Räume im Dach soll sogar ganz ohne Genehmigung möglich werden.