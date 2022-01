NRW verimpft Novavax zuerst im Pflege- und Gesundheitssektor

Der Totimpfstoff von Novavax kann möglicherweise Menschen von der Corona-Impfung überzeugen, die der mRNA-Technologie bislang kritisch gegenüberstehen. In Nordrhein-Westfalen soll er zunächst an Menschen verabreicht werden, die über keinen Impfschutz verfügen und in Einrichtungen arbeiten für die ab März eine Impfpflicht besteht. Das bestätigte das NRW -Gesundheitsministerium und berief sich dabei auf Vorgaben der Gesundheitsministerkonferenz.

Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen sollen dadurch zeitnah eine Möglichkeit erhalten den erforderlichen Impfschutz aufzubauen. Novavax werde voraussichtlich Ende Februar zur Verfügung stehen, teilte das Ministerium mit. Die berufsbezogene Impfpflicht gilt ab dem 15. März.

Stand: 26.01.2022, 12:14