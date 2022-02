Novavax wohl ab Ende Februar in NRW verfügbar

Mit dem Mittel des US -Herstellers Novavax wurde bereits der fünfte Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Ab Ende Februar soll er in Deutschland verfügbar sein. Aber für wen und in welcher Menge? Hier gibt's Antworten:

Wann kann man sich in NRW mit Novavax impfen lassen?

Der Bund erwartet Ende Februar eine erste Lieferung von 1,4 Millionen Impfdosen - für ganz Deutschland. Diese werden dann an die Bundesländer verteilt. Wie genau die Dosen verteilt werden und welche Mengen die verschiedenen Bundesländer erhalten steht aber noch nicht fest.

Innerhalb von Nordrhein-Westfalen wird der Impfstoff dann auf Grundlage des jeweiligen Bevölkerungsanteils der Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Das NRW -Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die Impfungen Ende Februar, spätestens Anfang März beginnen können.

Wer kann sich mit Novavax impfen lassen?

Der Impfstoff geht zuerst an die Personen, die von der ab 16. März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Hierfür sind 75 Prozent der verfügbaren Menge eingeplant. Weitere 20 Prozent werden für Personen reserviert, denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen mRNA-Impfstoffe ärztlich attestiert wird. Fünf Prozent der Dosen stehen dann der Allgemeinbevölkerung zur Verfügung.

Sollte absehbar sein, dass Termine von den priorisierten Gruppen nicht nachgefragt werden, können die Kreise und kreisfreien Städte die dafür vorgesehenen Impfstoffmengen auch auf die übrigen Gruppen aufteilen.

Wo wird der neue Impfstoff verimpft?

Die Impfungen mit Novavax erfolgen in den kommunalen Impfstellen oder bei mobilen Impfaktionen.

Ich gehöre zu einer der priorisierten Gruppen. Wo bzw. wie kann ich mich jetzt schon für eine Impfung melden?

Für priorisierte Personen sollen laut Ministerium in den Kommunen "niedrigschwellige Impfangebote" geschaffen werden. Die Städte und Kreise werden in den kommenden Wochen für Interessierte die Möglichkeit einrichten, sich zum Beispiel Online zu registrieren. Das Gesundheitsministerium rät deshalb aktuell allen Interessierten, darauf zu achten, was Kreise und Städte hierzu kommunizieren.

Ich gehöre nicht zur Gruppe der Priorisierten, möchte mich aber mit Novavax erstimpfen lasssen. Kann ich mich jetzt schon irgendwo melden?

Auch hierzu rät das Gesundheitsministerium, die Angebote der Kreise und kreisfreien Städte im Auge zu behalten. Denn die Kommunen sollen auch in diesen Fällen "Möglichkeiten zur Registrierung und Terminbuchung für interessierte Bürgerinnen und Bürger" schaffen. Über Hausärzte ist eine Novavax-Impfung nicht möglich.

Wie unterscheidet sich Novavax von den anderen Impfstoffen?

Bei Novavax handelt sich um einen Proteinimpfstoff. Er wird häufig als "Totimpfstoff" bezeichnet, weil er keine vermehrungsfähigen Viren enthält. Das trifft allerdings auf die anderen zugelassenen mRNA- und Vektorimpfstoffe ebenfalls zu.