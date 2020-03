Norbert Blüm ist gelähmt

"Rummelboxer der Politik"

Norbert Blüm war von 1982 bis 1998 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl. Zwischen 1987 und 1999 war er Vorsitzender der CDU und Nordrhein-Westfalen.

Er habe ein intensives öffentliches Leben geführt, schreibt Blüm in der "Zeit", " zeitweise als Rummelboxer der Politik. Am Ende jedoch gerate ich in geradezu mönchische Verhältnisse ".

Blüm wird zu Hause von seiner Familie gepflegt.