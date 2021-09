Notruf-App Nora: Download vorübergehend eingestellt

Alternativen Zugang anfordern

Für die Hauptzielgruppe von "Nora", Menschen mit Sprech- und Hörbehinderungen, sei bereits ein alternativer Zugang zum Download und zur Registrierung der App geschaffen, so die Info aus dem Innenministerium.

Die Betroffenen könnten sich unter www.nora-notruf.de/hilfe melden und ihren Zugang zur App anfordern.

Die Notruf-App Nora war am Dienstag in allen Bundesländern mit Ausnahme Berlins an den Start gegangen. Bisher hatten hörgeschädigte Menschen in Notlagen auf Gebärdendolmetscher, die Hilfe anderer Menschen oder das Fax zurückgreifen müssen. Mit der App reicht ein Klick, um automatisch den Standort des Handys zu erkennen, der dann an die nächste Leitstelle übermittelt wird.