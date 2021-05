Die Corona-Strategie der Grünen

Modellprojekte als Annäherung

Was also bleibt von der "No-Covid"-Strategie? Der Bonner Virologe und Mitglied des Corona-Expertenrats der NRW-Landesregierung Hendrik Streeck betont, es gebe zwar nicht " die Wissenschaft ". Aber so unterschiedlich, wie oft berichtet, seien die Positionen teilweise gar nicht: "Vieles von dem, was wir damals vorgeschlagen haben, Stichwort "Modellprojekte wie in Tübingen", wird mittlerweile auch von den "No Covid"-Wissenschaftlern als gut befunden." , so Streeck. Tatsächlich hatte Virologin Melanie Brinkmann gerade erst in einer Stellungnahme befürwortet, das Tübinger Modellprojekt fortzuführen. Die Rufe nach einem harten Lockdown werden scheinbar ein bisschen leiser.