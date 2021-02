Reaktionen auf Reker-Vorstoß: No zu No-Covid

Auch Laschet lehnt No-Covid ab

Auch die Landesregierung hat einem schärferen Grenzwert, ab dem geöffnet werden kann, bereits eine Absage erteilt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Montag bei einer virtuellen Parteiveranstaltung gesagt: "Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet." Am Dienstag präzisierte er im ZDF , dass er damit die Inzidenzen von 10 oder Null oder auch den Vorschlag von 25 meint. Immer neue Zahlen zu nennen verunsichere die Menschen und zerstöre Akzeptanz, so Laschet.

Aus der Landespolitik kommt also auf breiter Front eine Absage an die No-Covid-Strategie. Für Köln bedeutet das konkret, dass es schwer wird für Henriette Reker, ihre Vorstellungen umzusetzen. Denn die Gestaltungsräume für kommunale Alleingänge sind eng. Vieles kann nur in Absprache mit dem Gesundheitsministerium des Landes umgesetzt werden.