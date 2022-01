Wüst zu Neujahr: "Die nächsten Wochen werden eine große Herausforderung"

Für die Aufzeichnung der Neujahrsansprache hat Wüst den Klassenraum einer Grundschule in Mülheim an der Ruhr ausgewählt. Er erinnert daran, dass unter den wochenlangen Schließungen von Schulen und Kitas Anfang des Jahres Kinder und Familien besonders stark gelitten hätten. " Damit unsere Jüngsten nicht wieder besonders hart betroffen sind, wollen wir, dass Schulen und Kindertagesstätten möglichst offen bleiben ", betont Wüst.

Gesundheitswesen: " Helden der Pandemie "

Er dankt in der rund fünfminütigen Ansprache den Mitarbeitern des Gesundheitswesens, sie seien die wahren Helden der Pandemie. " Da wird oft weit über die Belastungsgrenze hinaus um Leben und Tod gerungen ", so der Ministerpräsident, der seit gut zwei Monaten im Amt ist. Er erinnert daran, dass auch die Beschäftigten im Einzelhandel und in der Gastronomie unter den Corona-Maßnahmen zu leiden haben.

" Mit Corona werden wir gemeinsam fertig "