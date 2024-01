Ministerpräsident Hendrik Wüst hat in seiner Neujahrsansprache allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in NRW gedankt, die sich für andere Menschen engagieren: in der Hilfe für Geflüchtete, in den Sportvereinen des Landes, als Einsatzkräfte und Freiwillige, "die sich in diesen Tagen gegen das Hochwasser stemmen" .

Auch im vergangenen Jahr habe NRW viele Menschen aufgenommen, die vor Krieg und Vertreibung geflohen sind, sagte Wüst. "Das ist nur möglich durch unzählige helfende Hände, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, für die ich dankbar bin und auf die wir stolz sein können". Künftige Hilfe könne aber nur dann gelingen, wenn weniger Menschen kämen, die nicht vor Krieg und Vertreibung betroffen sind.

"Zielscheibe von unversöhnlichem Hass"

Wüst erinnerte an die Opfer des Krieges in der Ukraine, der mit unverminderter Härte weiter gehe, an die Opfer des Terrorangriffs der Hamas und auch an die Zivilisten in Gaza, die von Terroristen als Schutzschilde missbraucht würden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei der Aufzeichung in der Düsseldorfer Arena

Der Krieg in Nahost habe auch Folgen für Nordrhein-Westfalen, sagte Wüst. "Menschen jüdischen Glaubens sind fast 80 Jahre nach dem Holocaust wieder Zielscheibe von unversöhnlichem Hass". Um gegen den Antisemitismus vorzugehen, müsse man die Herzen junger Menschen erreichen. "Ich möchte, dass jede Schülerin und jeder Schüler einmal im Schulleben die Chance hat, ein KZ oder eine NS -Gedenkstätte zu besuchen" , sagte der Ministerpräsident.

"Enger zusammenrücken"

Für das neue Jahr rief Wüst die Menschen in NRW zu Geschlossenheit auf. " Wir wissen: In schwierigen Zeiten muss man enger zusammenrücken. " Die Zeiten seien herausfordernd mit den Kriegen in der Ukraine und Israel, der Energiekrise, Inflation und Rezession, dem Klimawandel sowie Flucht und Migration.

2024 wird sportlich

Wüst hielt die Neujahrsansprache in der Düsseldorfer Arena, wo im kommenden Sommer auch Spiele der Fußball-Europameisterschaft ausgetragen werden - ebenso wie in Dortmund, Gelsenkirchen und Köln. Bereits am 10. Januar 2024 wird in Düsseldorf die Handball-EM eröffnet. "Wir freuen uns darauf, Europa bei uns zu Gast zu haben" , sagte Wüst