Neujahrsansprache: Wüst lobt Mitmenschlichkeit in NRW

Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht die Wohnungslosen-Initiative Gast-Haus und unterhält sich mit den Mitarbeitern

Wüst hielt die Neujahrsansprache im "Gast-Haus" in Dortmund. Über 300 überwiegend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kümmern sich in der Einrichtung um Wohnungslose und andere Menschen, die in Not geraten sind. Die Ansprache wird am 1. Januar um 19.55 Uhr im WDR Fernsehen ausgestrahlt.

Dank an Mitarbeitende in Krankenhäusern

Was das Engagement für andere angeht, hob Wüst noch eine Gruppe hervor: "Als ein Beispiel nenne ich die Frauen und Männer, die in unseren Krankenhäusern arbeiten. Erst Corona - schwere Arbeit oft bis zur Erschöpfung. Und aktuell hohe Krankenstände und wieder starke Belastungen durch außergewöhnlich viele kranke Menschen."

Für Klimaschutz und gegen Einsamkeit