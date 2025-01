Neujahrsansprache: Wüst sieht 2025 viele Chancen für NRW

Stand: 01.01.2024, 12:00 Uhr

Forschung, Innovation, KI: Ministerpräsident Wüst (CDU) betont in seiner Neujahrsansprache Chancen, die er 2025 für NRW sieht. Auch die Folgen der Anschläge in Magdeburg und Solingen sprach der Regierungschef an.